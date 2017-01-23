Boeing Azur Air из Пхукета не долетел до Самары / Лайнер со 140 пассажирами аварийно сел в Новосибирске

Публикации за 23.01.17

В новосибирском аэропорту Толмачево совершил аварийную посадку Boeing авиакомпании Azur Air. Лайнер выполнял рейс из Пхукета в Самару. Самолёт направили на ремонт, а пассажиров доставят в Самару на резервном лайнере, передает «Лайф». Издание отмечает, что фотосообщение с аварийным самолетом им прислал один из пассажиров приземлившегося в Новосибирске лайнера.

По предварительным данным, причиной для аварийной посадки стали проблемы с пневматикой. На борту самолета находился 141 пассажир.

Напомним, что не так давно проблемы с Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air возникли в екатеринбургском Кольцово. Как писал «Новый День», пресс-служба Уральского СУ на транспорте СКР сообщила, что в ночь на 21 января лайнер, выполнявший рейс по маршруту Екатеринбург – Пхукет, во время разгона прекратил маневр и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

«Члены экипажа воздушного судна при выполнении взлета во время разбега услышали хлопок с правой стороны, сработал датчик отказа двигателя, и командиром воздушного судна было принято решение применить экстренное торможение, в результате которого самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 20 метров. На борту судна находилось 335 пассажиров, 10 членов экипажа. Никто их них не пострадал, – говорят в ведомстве. – Маневр при этом был завершен благополучно, воздушное судно повреждений не получило». При этом пока в СКР не подтверждают появившуюся ранее информацию о загоревшемся двигателе.

Новосибирск – Самара, Иван Гридин

Новосибирск – Самара. Другие новости 23.01.17

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