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Скандалы и происшествия

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Публикации за 27.01.17

Красноярец изнасиловал 14-летнюю дочь во время первой встречи
Фото: «РИА Воронеж»

Красноярец изнасиловал 14-летнюю дочь во время первой встречи

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя села Каратузское, которого подозревают в изнасиловании собственной 14-летней дочери, которую он увидел впервые. Дело возбуждено по статье «изнасилование несовершеннолетней» (п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ).

По предварительной версии следствия, 26 января 2017 года 14-летняя девочка приехала в село Каратузское к своему отцу, с которым ранее никогда не виделась, с желанием наладить общение, но мужчина, воспользовавшись отсутствием дома свидетелей, ее изнасиловал. Подозреваемый задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 27.01.17

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