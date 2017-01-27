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Скандалы и происшествия

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Публикации за 27.01.17

Красноярский суд решит судьбу психбольного извращенца-педофила / Он развратил по меньшей мере 32 ребенка
Фото: Новости Брянска

Красноярский суд решит судьбу психбольного извращенца-педофила Он развратил по меньшей мере 32 ребенка

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, который совершил общественно опасные деяния. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю, его обвиняют в иных действиях сексуального характера и развратных действиях (п.«б» ч.4 ст.132 и ч.3 ст.135 УК РФ).

Следствие установило, что молодой человек, используя страницу в социальной сети «ВКонтакте» с марта по сентябрь 2015 года в ходе электронной переписки рассылал малолетним адресатам личные сообщения и фотографии порнографического содержания. Тем самым он совершил иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших и развратные действия без применения насилия в отношении 32 малолетних и несовершеннолетних девочек и мальчиков, проживающих в различных районах Красноярского края и регионах Российской Федерации.

На основании проведенной экспертизы мужчина имеет психическое заболевание, которое не дает ему возможности осознавать свои действия. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 27.01.17

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