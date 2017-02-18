Белорусы требуют отменить налог для тунеядцев / В Минске прошли митинги

Публикации за 18.02.17

В столице Белоруссии прошел митинг, участники которого выступили с требованием отменить штрафы для безработных граждан. Отмечается, что это самая крупная демонстрация в республике за последние семь лет, в предыдущий раз протестантов разогнали силовики, а организаторы были задержали.

Декрет о тунеядцах был подписан президентом Александром Лукашенко весной 2015 года. Закон предусматривает обязательный сбор с граждан, которые не имеют работы, а соответственно не участвуют в финансировании государственных расходов. Налог составляет около 200 долларов, от него освобождены пенсионеры и инвалиды. В случае неуплаты предусмотрены штрафы.

Год спустя, после принятия декрета, стало очевидно, что норма не работает. По данным министерства по налогам и сборам Белоруссии, в общей сложности извещение об уплате «пошлины за тунеядство» получили почти полмиллиона человек, но только 10% граждан совершили выплаты, пишет «Газета.ru».

На улицы Минска вышли около двух тысяч митингующих. Демонстранты приняли резолюцию, в которой потребовали отменить «налог на безделье».

Между тем, Александр Лукашенко не так давно сам заявлял о возможности отмены декрета о тунеядцах. Впрочем, белорусский лидер подчеркнул, что за два года действия закона трудно оценить его эффективность.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 18.02.17

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