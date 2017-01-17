Глава Минтруда обещает «аккуратные» подходы к «налогу на тунеядцев» / Эксперты сомневаются…

Публикации за 17.01.17

К рассмотрению вопроса о «налоге на тунеядцев» нужно подходить «максимально разумно и аккуратно». В том числе нужно учитывать семейное положение и уровень доходов «тунеядца», заявил министр труда России Максим Топилин в интервью «Российской газете». По его словам, рассматриваются «разные модели», однако в целом ответ «теневой экономике» должен быть найден и тема закрыта. Топилин подчеркнул, что считает это «своим профессиональным долгом».

«Мы понимаем, что она очень чувствительная, поскольку многие работают «в тени». Но так не может продолжаться бесконечно. Из-за того, что платят далеко не все, недофинансируются многие услуги, в том числе – в здравоохранении», – отметил он.

Также, по словам министра, из-за «теневой» занятости «большую нагрузку несут региональные бюджеты, ведь они финансируют взносы в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) за всех неработающих людей – а это и дети, и пенсионеры, и те, кто занят в теневом секторе».

Топилин напомнил, что самозанятых (домашних работников, нянь, репетиторов) с 1 января освободили на два года от уплаты подоходного налога и страховых взносов. В дальнейшем им будет предложена возможность оформлять статус – «самозанятый». Закон о самозанятости готовится сейчас в Минюсте.

Министр добавил, что сейчас его ведомство параллельно с фондами сверяет, сколько в регионе человек трудоспособного возраста и сколько из них платят взносы. «То есть тех, кто «в тени», мы видим, поэтому меня очень удивляют комментарии в соцсетях или записи в блогах, мол, если взносы введут, я оставлю трудовую книжку в какой-нибудь фирме и вы меня никогда не поймаете. Но смысла «пристраивать» трудовую книжку нет: навряд ли работодатель готов начислять зарплату и платить за вас страховые взносы, если вы там на самом деле не работаете. Или того хуже – фирма фиктивная», – считает он.

Топилин пояснил, что будет разработано несколько возможных схем легализации, «чтобы человек мог выбрать для себя наиболее комфортную», кто-то будет платить за себя сам, за кого-то согласится платить работодатель. Размер взносов, ориентировочно, 10 тыс. рублей в год – в фонд ОМС, 15 тыс. – пенсионные выплаты.

Как сообщает БФМ, многие эксперты, комментируя инициативу о «налоге на тунеядство», выразили сомнение, что эта мера будет хоть как-то работать: «теневые» работники, не обремененные излишним доходом, найдут способы уйти от выплат. Так, экс-руководитель проекта «Гаражная экономика» Фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» Александр Павлов считает, что в «теневой» среде уже давно сложились «устойчивые практики выживания».

По его словам, чтобы уйти от «новых угроз со стороны власти», будут организовывать фирмы-однодневки «с 20 тысячами уставного капитала, в которых будут всех желающих устраивать». «Грубо говоря, мальчик обслуживает компьютер для десяти контор. Возникает ситуация: налог на тунеядство. Мальчик придет к владельцу одной из контор и скажет, чтобы Сергей Иванович оформил к себе на минималку. Мальчик готов в обмен вносить деньги за НДФЛ. Тот его оформит на месяц, тот принесет справку, что он устроен, в налоговую, когда ему придет бумажка об оплате. И все, и на этом все закончится», – пояснил Павлов.

Советник гендиректора компании «Открытие-брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов, в свою очередь, отметил, что «в тени» находятся сегодня практически все профессии, которые ориентированы на гражданина и домохозяйства. Это ремонт и отделка квартир, ремонт автомобилей, уборка, репетиторство, присмотр за ребенком. «По разным оценкам, около 40% россиян трудоспособного возраста работают по так называемым серым схемам. Следствием является высокая налоговая нагрузка, поскольку те, кто работает «по-белому», платят за себя и за того парня. Вот эти соображения, что все-таки нагрузку тех, кто работает «по-белому», желательно было бы снизить, и подвигают правительство на выдвижение подобных инициатив. Как минимум в качестве эксперимента подобная инициатива имеет право на жизнь», – считает он.

Напомним, минувшей осенью Топилин оценивал год жизни «тунеядца» в 20 тыс. рублей – именно такую сумму нужно взимать с официально неработающих граждан, которые не платят налоги и иные платежи. Инициатива о введении «налога на тунеядство» уже не в первый раз обсуждается во властных структурах, но пока ничем не заканчивается. В Кремле ранее неоднократно заявляли, что планов по введению наказания за тунеядство не существует.

Первым в бывшем СССР вернул советскую практику наказаний за отсутствие официального трудоустройства президент Белоруссии Александр Лукашенко. В апреле 2015 года он подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Согласно этому документу, лица, не участвующие в финансировании госрасходов более полугода, будут обязаны платить сбор в размере 3,6 млн белорусских рублей (чуть более 12 тысяч российских рублей). Этот закон распространяется не только на граждан республики, но и на проживающих в стране иностранцев.

Также в 2015 года в ЗакСе Петербурга подготовили пакет поправок в федеральные законы, согласно которым россиян, уклоняющихся от трудоустройства свыше шести месяцев при наличии подходящей работы, предлагалось наказывать исправительными работами сроком до 1 года. Для этого в Конституции РФ предлагалось прописать, что труд – это не только право, но и обязанность каждого гражданина. Согласно законопроекту, не считаются тунеядцами граждане до 18 лет, инвалиды, родители детей-инвалидов, женщины с детьми в возрасте до 14 лет и ряд других категорий граждан. Законопроект получил широкий общественный резонанс. Большинство регионов страны поддержали данную инициативу.

Тогда же Роструд выступил с предложением ввести налог для безработных: для тех, кто не имеет официального места работы, но не встал на учет на биржу труда. Такие граждане, считают в Роструде, работают неофициально, ни сами, ни работодатели не платят налоги, потому для них нужно ввести отдельный сбор. Также Роструд собирался проверять реальные доходы населения, сопоставляя данные регистрируемых транзакций граждан с теми средствами, что поступают в Пенсионный фонд.

В декабре 2015 года ВЦИОМ провел опрос о введении наказания на тунеядство. Мнения разделились почти поровну – «за» высказались 45% респондентов, против – 46%. Не нашли ответа 9%. Однако большинство все же высказалось против конкретного наказания за тунеядство: за то, чтобы наказывать исправработами до года тех, кто уклоняется от трудоустройства свыше шести месяцев при наличии подходящей работы, выступают 45% опрошенных, против – 47% опрошенных. Под «тунеядством» большинство россиян (45%) понимают безработного человека, который не работает без уважительной причины. Для 21% россиян тунеядец – это безработный, для 8% – иждивенцы, живущие за чужой счет, для 5% – неработающие алкоголики и наркоманы.

В Конституции СССР труд являлся «обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина». В Уголовном кодексе была предусмотрена ответственность за ведение «паразитического образа жизни» в случае, если гражданин проживал на нетрудовые доходы более четырех месяцев подряд (ст. 209-я). В 1991 году статья за тунеядство перестала действовать, и в нормативных актах появилось понятие «безработица». Каким образом в современной России, где труд официально и законодательно не является обязанностью гражданина, будут на практике реализовывать «налог на тунеядство» – пока что никто из чиновников не уточнил. Вероятно, как минимум, необходимо будет внести изменения в Конституцию, снова сделав труд обязательным.

Москва, Зоя Березина

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