Лобовое ДТП в Саратовской области унесло жизни шести человек (ФОТО)

Публикации за 20.02.17

В Саратовской области сегодня, 20 февраля, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли шесть человек. По словам представителя ГУ МВД России по Саратовской области, легковые автомобили столкнулись в Петровском районе.

В лобовом столкновении «легковушек» погибли 6 человек (фото – «Взгляд-инфо»)

В пресс-службе уточнили, что дорожная авария произошла около 05:00 мск вблизи села Тарумовка. «По предварительной информации, столкнулись автомобили Nissan с номерами 163 региона (Самарская область – прим. ред.) и Kia с номерами 190 региона (Московская область – прим. ред.). По данным ГИБДД, водитель Kia выехал на встречную полосу. Вероятнее всего, он является виновником ДТП», – приводит «Интерфакс» слова представителя областного полицейского главка.

фото – «Взгляд-инфо»

В результате ДТП погибли шесть человек: водитель Nissan и пять человек в Kia. Были ли среди них дети, пока не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают представители экстренных служб региона.

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 20.02.17

В Златоусте пятый день ищут мать с двухлетним сыном. / В Артемовском эвакуировали детсад из-за короткого замыкания. / В Киеве объявили восьмой «Майдан» и обещают вытравить, наконец, «крысу Порошенко». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»