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Скандалы и происшествия

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Публикации за 20.02.17

Лобовое ДТП в Саратовской области унесло жизни шести человек (ФОТО)
Фото: «Взгляд-инфо»

Лобовое ДТП в Саратовской области унесло жизни шести человек (ФОТО)

В Саратовской области сегодня, 20 февраля, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли шесть человек. По словам представителя ГУ МВД России по Саратовской области, легковые автомобили столкнулись в Петровском районе.

Новый День: Лобовое ДТП в Саратовской области унесло жизни шести человек (ФОТО)

В лобовом столкновении «легковушек» погибли 6 человек (фото – «Взгляд-инфо»)

В пресс-службе уточнили, что дорожная авария произошла около 05:00 мск вблизи села Тарумовка. «По предварительной информации, столкнулись автомобили Nissan с номерами 163 региона (Самарская область – прим. ред.) и Kia с номерами 190 региона (Московская область – прим. ред.). По данным ГИБДД, водитель Kia выехал на встречную полосу. Вероятнее всего, он является виновником ДТП», – приводит «Интерфакс» слова представителя областного полицейского главка.

Новый День: Лобовое ДТП в Саратовской области унесло жизни шести человек (ФОТО)

фото – «Взгляд-инфо»

В результате ДТП погибли шесть человек: водитель Nissan и пять человек в Kia. Были ли среди них дети, пока не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают представители экстренных служб региона.

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 20.02.17

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