Глава ПФР Забайкалья попала под «уголовку»

Публикации за 09.03.17

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении управляющей региональным отделением Пенсионного фонда Галины Михайленко. Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР, ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, Михайленко злоупотребляла должностными полномочиями, заставляя некоторых подчиненных работников возвращать выплаченные им премии. В течение 2011-2015 годов по приказу управляющей регионального ПФР около 30 работникам пенсионного фонда начислялись премии, которые фактически им не выплачивались – руководство попросту их изымало и использовало для проведения праздничных и иных мероприятий и на другие финансово-хозяйственные нужды учреждения.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.

Чита, Иван Гридин

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