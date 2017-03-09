NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 09.03.17

Глава ПФР Забайкалья попала под «уголовку»

Глава ПФР Забайкалья попала под «уголовку»

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении управляющей региональным отделением Пенсионного фонда Галины Михайленко. Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР, ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, Михайленко злоупотребляла должностными полномочиями, заставляя некоторых подчиненных работников возвращать выплаченные им премии. В течение 2011-2015 годов по приказу управляющей регионального ПФР около 30 работникам пенсионного фонда начислялись премии, которые фактически им не выплачивались – руководство попросту их изымало и использовало для проведения праздничных и иных мероприятий и на другие финансово-хозяйственные нужды учреждения.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 09.03.17

В Дании мальчик нашел истребитель Второй мировой со скелетом пилота (ФОТО). / Мать и двое детей сгорели на пожаре в Иркутской области. / Гаишник из Тавды спас из горящего дома несколько человек (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter