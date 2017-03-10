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Скандалы и происшествия

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Публикации за 10.03.17

На тайском Пхукете умер россиянин

На тайском Пхукете умер россиянин

На тайском курортном острове Пхукет умер 55-летний россиянин Сергей Хомутинников. Как пишет издание Phuket News со ссылкой на местную полицию, трагедия произошла через несколько часов после прибытия в россиянина и его супруги в аэропорт.

В правоохранительных органах уточнили, что о смерти гражданина России медики сообщили 9 марта в 16:40 по местному времени. Мужчина умер «примерно за час до прибытия полиции», заявили собеседники издания. Признаков насильственной смерти на его теле обнаружено не было.

«Хомутинников зарегистрировался в гостинице в Bang Tao в 14:30 [по местному времени] вместе со своей 62-летней женой Татьяной», – рассказали в полиции. Вскоре его супруга позвонила на ресепшен, сообщив, что у мужа «сильная головная боль». После этого Хомутинников потерял сознание и скончался по дороге в больницу.

Причину смерти гражданина России устанавливают врачи. По предварительной версии, Хомутинников давно страдал от некоего «серьезного заболевания», а длительный перелет и резкая смена климата могли спровоцировать приступ. О смерти россиянина уже уведомили консульство.

Напомним, на прошлой неделе, 5 марта, в Таиланде погибла россиянка Ольга Сикач. Она выпала с балкона квартиры, расположенной на 27-м этаже.

Пхукет, Иван Гридин

Пхукет. Другие новости 10.03.17

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