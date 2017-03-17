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Скандалы и происшествия

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Публикации за 17.03.17

В Ингушетии неизвестные обстреляли из гранатомета здание ФСБ

В Ингушетии неизвестные обстреляли из гранатомета здание ФСБ

В Ингушетии неизвестные в ночь на пятницу обстреляли из гранатомета здание отдела управления ФСБ в городе Малгобек, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Около часа ночи неизвестные произвели выстрел из гранатомета по зданию отдела республиканского УФСБ в Малгобеке. В результате взрыва никто не пострадал, зданию причинены незначительные повреждения», – приводит РИА «Новости» слова источника.

Боеприпас попал в торец здания. Позже при осмотре места происшествия силовики обнаружили тубус от одноразового гранатомета РШГ-2. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

С 2014 года в Назрановском, Сунженском и Малгобекском районах Ингушетии действует режим контртеррористической операции.

Малгобек, Иван Гридин

Малгобек. Другие новости 17.03.17

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