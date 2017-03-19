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Скандалы и происшествия

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Публикации за 19.03.17

В Дагестане полицейские ищут боевиков / В трех районах республики объявлен режим КТО

В Дагестане полицейские ищут боевиков В трех районах республики объявлен режим КТО

В нескольких районах Дагестана, а также в городе Хасавюрт правоохранители проводят мероприятия по поиску боевиков. Объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК).

Режим КТО был введен в 7:00 мск 19 марта. Ограничения действуют в пределах административных границ города Хасавюрт и Хасавюртовского района, передает «Интерфакс».

Кроме того, поиск боевиков ведется в Казбековском и Кизилюртовском районах. Операция проводится между пунктами Ленинаул, Калининаул, Дылымкостала, а также Ниакли, Бавтудай и мостом через канал Юз баш.

Во время действия режима КТО усиливается охрана общественного порядка, возможен контроль телефонных переговоров, проверка документов граждан и другие ограничения.

Махачкала, Зоя Осколкова

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