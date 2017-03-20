На иркутской трассе МАЗ смял иномарку (ФОТО) / Погибли четыре человека

Публикации за 20.03.17

В Усть-Кутском районе Иркутской области сучилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в обстоятельствах столкновения легковой машины и грузовика сейчас разбираются инспекторы ГИБДД.

Фото: irk.aif.ru

Установлено, что трагедия произошла около 08:00 20 марта на автодороге «Вилюй» в 50 километрах от Усть-Кута. В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» поступило сообщение о дорожной аварии с участием легкового автомобиля Toyota Camry и грузовика МАЗ. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров легковушки.

Иркутск, Иван Гридин

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