NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 20.03.17

На иркутской трассе МАЗ смял иномарку (ФОТО) / Погибли четыре человека

На иркутской трассе МАЗ смял иномарку (ФОТО) Погибли четыре человека

В Усть-Кутском районе Иркутской области сучилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в обстоятельствах столкновения легковой машины и грузовика сейчас разбираются инспекторы ГИБДД.

Новый День: На иркутской трассе МАЗ смял иномарку (ФОТО)

Фото: irk.aif.ru

Установлено, что трагедия произошла около 08:00 20 марта на автодороге «Вилюй» в 50 километрах от Усть-Кута. В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» поступило сообщение о дорожной аварии с участием легкового автомобиля Toyota Camry и грузовика МАЗ. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров легковушки.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 20.03.17

В Гане упавшее дерево убило 20 человек. / В разорившемся Татфондбанке сгорели деньги на капремонт. У жильцов практически нет шансов вернуть накопления. / Журналисту, призывавшему изолировать Крым, грозит изоляция.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter