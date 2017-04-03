Под Рязанью мужчина зарезал жену и трех детей

Публикации за 03.04.17

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства женщины и трех ее несовершеннолетних детей. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 2 апреля около 23:30 в квартире одного из домов в посёлке Искра были обнаружены тела проживавших там женщины 1983 года рождения и трех её малолетних сыновей 2003, 2005 и 2013 годов рождения с множественными колото-резаными ранами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего» (п.п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ). Установлено, что каждому из потерпевших нанесено по несколько ножевых ранений.

Оперативники УМВД России по Рязанской области по подозрению в совершении преступления задержали на месте происшествия бывший супруг погибшей 1986 года рождения. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.

По словам одного из местных жителей, супруг убитой злоупотреблял спиртным и в пьяном виде неоднократно избивал ее и детей, передает «Интерфакс». Двое мальчиков приходились мужчине пасынками, один сын у них с женщиной был общий. По рассказам односельчан, после очередного дебоша женщина обратилась с заявлением в полицию, и мужчина был привлечен к ответственности за хулиганство, но затаил злобу и обещал отомстить.

В поселке Искра это не первое громкое убийство, жертвами которого стала целая семья: в декабре 2013 года от ножа наркомана в собственной квартире здесь погибли женщина и двое ее несовершеннолетних детей.

Рязань, Иван Гридин

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