Под Мурманском женщина объявила голодовку из-за двойной платы за отопление

Публикации за 17.04.17

Одиночную акцию протеста устроила жительница городского поселения Зеленоборский в Мурманской области. Елена Солонтенкова намерена голодать до тех пора, пока местные власти не разберутся с долгом за отопление, который женщина считает несправедливо начисленным. Другие жители со схожей проблемой готовы присоединиться к голодовке.

По словам Солотенковой, в 2003 году она перевела свою квартиру в двухквартирном доме на электрообогрев, отказавшись от центрального отопления. Все манипуляции были проведены с разрешения муниципальных властей, передает «Интерфакс». Однако спустя 12 лет женщина получила квитанцию с долгом за отопление, в данный момент задолженность превысила 210 тысяч рублей.

Солотенкова утверждает, что власти обещали ей и другим жителям, что двойные кавитации больше не будут приходить, но, несмотря на это в марте счет за отопление пришел всем без исключения. Женщина объявила голодовку 11 апреля, к ней намерены присоединиться другие жители Зеленоборского.

В начале марта в районном центре Кандалакше около 150 жителей провели митинг в защиту жителей, перешедших на электрообогрев. Таких квартир в городе около 600. В Министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области заявили, что решат проблему к октябрю 2017 года.

Тем временем, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «Мурманэнергосбыт» за взимание двойной платы за отопление с жителей Кандалакши, рассмотрение дела назначено на май.

Мурманск, Зоя Осколкова

Мурманск. Другие новости 17.04.17

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