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Скандалы и происшествия

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Публикации за 30.04.17

Пострадавшие от пожаров регионы Сибири получат 143 млн рублей / Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина

Пострадавшие от пожаров регионы Сибири получат 143 млн рублей Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина

МЧС России разработало проект распоряжения правительства РФ о выделении почти 143 млн рублей Бурятии и Иркутской области, пострадавшим от природных пожаров, сообщается на .

Глава ведомства Владимир Пучков подписал проект распоряжения о выделении из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований в размере до 142 млн 960 тыс. рублей. Эта сумма частично покроет расходы на финансовое обеспечение работ по ликвидации последствий пожаров в населенных пунктах на территории Сибирского федерального округа.

Средства планируется выделить на выплату единовременной материальной помощи, компенсаций за утраченное в результате чрезвычайной ситуации имущества, а также на содержание пунктов временного размещения и питание пострадавших. Правительство Бурятии получит более 38 млн рублей, оставшиеся 105 млн рублей предполагается направить властям Иркутской области.

«Каждому из пострадавших будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсация за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей», – отметил руководитель МЧС.

Ранее во всем Сибирском федеральном округе из-за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бурятии и Иркутской области. В пятницу, 28 апреля, из-за сухой погоды и сильного ветра в этих регионов резко возросло число пожаров, огонь перешел на пять населенных пунктов, из-за чего были уничтожены более 78 жилых домов, а также социальные объекты. Спасатели эвакуировали в безопасные районы около 500 человек.

По информации Рослесхоза, площадь пожаров в Сибири сейчас составляет более 330 тыс. га. На всей территории СФО остановлены лесозаготовительные работы.

Пожароопасная ситуация, несмотря на предпринимаемые властями меры по предупреждению распространения огня, остается напряженной. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась вдвое, сообщается на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства. Площадь действующих на данный момент лесных пожаров в Бурятии достигла почти 2 тыс. га. По данным ведомства, на утро 30 апреля в республике зарегистрировано 20 лесных пожаров, из них действует 14 очагов. Пожары были зафиксированы в 10 районах Бурятии. Одной из причин возникновения возгораний стало неосторожное обращение с огнем. В тушении лесных пожаров участвуют более 860 человек.

Москва, Светлана Петрова

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