Сибирь заполыхала из-за беспечности жителей и халатности чиновников / Введен режим ЧС, Путин велел оказать помощь пострадавшим

Публикации за 29.04.17

Во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Наиболее напряженная ситуация сложилась в Иркутской области, где сгорела целая деревня, и в Бурятии. В результате природных пожаров в этих региона сгорели около 100 жилых домов. По данным МЧС, резкому росту числа очагов природных пожаров, возникших в основном из-за беспечности людей и слабого контроля в области пожарной безопасности со стороны муниципальных чиновников, поспособствовала сухая ветреная погода. Сегодня утром в Бурятию для оценки ситуации с пожарами прибыл глава МЧС Владимир Пучков, он также посетит соседнюю Иркутскую область. Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам обоих регионов оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров.

По данным администрации Иркутской области, в регионе бушует 32 пожара на площади 7261 га. Самая тревожная ситуация сложилась в Зиминском и Заларинском районах – там зафиксировано 11 пожаров. За сутки начались 6 новых.

Накануне в поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорели 59 жилых домов. Более 450 местных жителей были эвакуированы. По данным регионального главка МЧС, пожар возник из-за неосторожности местного жителя. «По свидетельству местных жителей, возгорание началось из-за их односельчанина, который сжигал мусор на участке, – отмечается в сообщении. Из-за сильного порыва ветра огонь вышел из-под контроля и перекинулся на строения». Виновник пожара установлен, возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Стоит отметить, что сибиряки предлагают помощь погорельцам из Бубновки. В соцсетях появились объявления с предложением приютить семьи, оставшиеся без жилья. Люди несут одежду и другие вещи, а также продукты в спортзал местной школы.

28 апреля в Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем в поселке Черемушки сгорело 17 жилых домов, несколько административных зданий и других строений. Всего без крова остались 35 жителей поселка. Полицейские задержали местного жителям, по вине которого сгорели дома. По словам представителя республиканского МВД, «он рыбачил на берегу, бросил окурок, и начался пожар», передает ТАСС. В отношении главы сельского поселения «Гремячинское» Оксаны Тришкиной возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в соответствии с правилами пожарной безопасности на территории поселений, граничащих с лесами, нужно создавать защитные противопожарные минерализованные полосы и проводить сбор сухой растительности. Тришкина не приняла достаточных мер, полагают в СК, что привело к тяжелым последствиям. «На окраине села произошло возгорание сухой травы, огонь при попутном ветре при отсутствии минерализованных полос беспрепятственно перешел на территорию населенного пункта и уничтожил 17 жилых домов и несколько административных зданий, а также иных строений», – отметили в СК. По оценке следователей, сумма ущерба, причиненного пожаром местным жителям, превысила 7,5 млн рублей.

Прибывший в Бурятию глава МЧС РФ Владимир Пучков отчитался, что спасателям удалось отстоять 47 населенных пунктов, всего от огня спасено около 4000 зданий и построек. Он также указал, что в результате пожаров пока нет погибших либо пострадавших.

Пучков отметил, что причиной всех пожаров стал «человеческий фактор, преступная халатность». «Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом. Все виновные будут привлечены к ответственности», – пообещал он.

При этом Пучков подверг критике действия чиновников Роспотребнадзора Бурятии, игнорирующих проблемы пострадавших: «Многие из них находятся у родственников. Так нельзя относиться к людям. Обеспечьте достойные условия для людей, которые остались без крова», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что каждый должен получить комфортное проживание, уютные комнаты, питание, медицинскую поддержку и помощь психологов.

Пучков пообещал, что пострадавшим от пожаров в Сибири будет выплачена материальная помощь, а также компенсация из резервного фонда федерального бюджета за утраченное имущество.

Тем временем, президент РФ Владимир Путин, по данным пресс-службы Кремля, поручил организовать всю необходимую помощь пострадавшим от природных пожаров в Иркутской области и Бурятии после того, как «выслушал доклад главы МЧС о предпринимаемых мерах по тушению существующих очагов и минимизации возникновения новых».

Кроме того, по телефону президент также переговорил с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и исполняющим обязанности главы Бурятии Алексеем Циденовым и поручил им «организовать все необходимое для обеспечения временным жильем людей, лишившихся крова, оказывать в случае необходимости медицинскую помощь, а также весь необходимый набор социальных услуг».

По последним данным, МЧС усиливает группировку по тушению пожаров и защите от них населенных пунктов в Сибири, передает «Интерфакс». В Иркутскую область прибыл самолет Ил-76, который способен за раз вылить на очаг пожара 42 тонны воды, а также самолет-амфибия Бе-200ЧС, рассказал Пучков. Кроме того, по его словам, усиливается и группировка, защищающая от пожаров отдаленные населенные пункты социальные объекты.

Москва, Светлана Петрова

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