В Костромской области роженица убила свою дочь

Публикации за 03.05.17

В Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Красносельского района. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, ее подозревают в убийстве собственного новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ).

По данным следствия, в апреле 2017 года 38-летняя местная жительница, не прибегая к квалифицированной медицинской помощи, самостоятельно родила у себя дома жизнеспособную девочку. После этого она положила на новорожденную простынь и оставила под ванной. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила от асфиксии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В ходе следствия также будут установлены обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Кострома, Иван Гридин

Кострома. Другие новости 03.05.17

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