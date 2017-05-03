NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 03.05.17

В Костромской области роженица убила свою дочь

В Костромской области роженица убила свою дочь

В Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Красносельского района. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, ее подозревают в убийстве собственного новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ).

По данным следствия, в апреле 2017 года 38-летняя местная жительница, не прибегая к квалифицированной медицинской помощи, самостоятельно родила у себя дома жизнеспособную девочку. После этого она положила на новорожденную простынь и оставила под ванной. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила от асфиксии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В ходе следствия также будут установлены обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Кострома, Иван Гридин

Кострома. Другие новости 03.05.17

В Подмосковье задержаны двое граждан Киргизии за изнасилование. / Житель Зеленограда застрелил обидчика жены: следствие ходатайствует о его аресте. / Самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц при вылете из Внуково.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter