Боевики атаковали пост ДПС в Ингушении, ранен полицейский / Двое нападавших уничтожены

Публикации за 12.05.17

Боевики напали на пост ДПС на окраине ингушского Малгобека. В результате обстрела один сотрудник полиции получил ранение, двое нападавших уничтожены ответным огнем. Личности бандитов устанавливаются.

Боевики атаковали пост ДПС в пятницу около 01:00 мск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, двое нападавших ликвидированы, у них обнаружено оружие. Раненный полицейский находится в реанимации Малгобекской районной больницы, передает ТАСС. Пострадавшего прооперировали.

Правоохранители устанавливают личности уничтоженных бандитов. Разыскиваются другие участники нападения.

Назрань, Ольга Панфилова

Назрань. Другие новости 12.05.17

Из полыхающего барака на Калинина спасли ребенка и двух взрослых (ФОТО, ВИДЕО). / В Николаевске-на-Амуре водитель «Нивы» сбил двух пенсионерок (ВИДЕО). Одна из женщин госпитализирована. / В Камышлове двое парней напали с битой на инвалида (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»