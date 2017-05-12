NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 12.05.17

Боевики атаковали пост ДПС в Ингушении, ранен полицейский / Двое нападавших уничтожены

Боевики атаковали пост ДПС в Ингушении, ранен полицейский Двое нападавших уничтожены

Боевики напали на пост ДПС на окраине ингушского Малгобека. В результате обстрела один сотрудник полиции получил ранение, двое нападавших уничтожены ответным огнем. Личности бандитов устанавливаются.

Боевики атаковали пост ДПС в пятницу около 01:00 мск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, двое нападавших ликвидированы, у них обнаружено оружие. Раненный полицейский находится в реанимации Малгобекской районной больницы, передает ТАСС. Пострадавшего прооперировали.

Правоохранители устанавливают личности уничтоженных бандитов. Разыскиваются другие участники нападения.

Назрань, Ольга Панфилова

Назрань. Другие новости 12.05.17

Из полыхающего барака на Калинина спасли ребенка и двух взрослых (ФОТО, ВИДЕО). / В Николаевске-на-Амуре водитель «Нивы» сбил двух пенсионерок (ВИДЕО). Одна из женщин госпитализирована. / В Камышлове двое парней напали с битой на инвалида (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter