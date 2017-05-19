В Дагестане силовики расправились с главой террористов / В ходе спецоперации уничтожено 4 боевика

Публикации за 19.05.17

В селении Карамахи Буйнакского района Дагестана силовики ликвидировали четырех боевиков, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Среди нейтрализованных бандитов оказался глава так называемой «кадарской» незаконной вооруженной группировки, на счету которой числится большое количество тяжких преступлений, уточнили в ведомстве.

«В результате боестолкновения потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданского населения нет», – говорится в сообщении НАК. Там также отметили, что режим на отдельных территориях Буйнакского района с 20 апреля действует режим контртеррористической операции (КТО).

По словам представителя НАК, силовики блокировали боевиков и предложили им сложить оружие, но те отказались. Завязался бой. В итоге бойцы спецназа ФСБ России нейтрализовали бандитов.

«В процессе их предварительного опознания установлены главарь и его сообщники, отличавшиеся особой жестокостью и цинизмом. На счету банды – многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийства главы администрации села Карамахи и других гражданских лиц, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей», – приводит РИА «Дагестан» слова представителя НАК.

Нальчик, Иван Гридин

Нальчик. Другие новости 19.05.17

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