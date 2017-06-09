Два эстонца нарушили границу с РФ из-за ошибки навигатора

На границе России и Эстонии задержали двух мужчин, которые случайно нарушили рубеж. Эстонцы объяснили, что пользовались мобильным приложением, чтобы определить дорогу, как оказалось, навигатор ошибочно указал путь.

Инцидент произошел в так называемом Саатсеском сапоге. Дорога, идущая вдоль эстонской территории, на километр углубляется на территорию России, пишет «Интерфакс». Рабочие из Эстонии остановились, чтобы уточнить путь по навигатору в смартфоне, тут их и поймали пограничники.

Нарушителей доставили на пропускной пункт, где выписали штраф за незаконное пересечение границы в размере двух тысяч рублей и отпустили домой.

Как сообщили на заставе Саатсе, в прошлом году в этой местности были установлены предупреждающие знаки, однако невнимательные нарушители периодически все-таки попадаются.

Погранслужбы советуют гражданам уточнять дорогу заранее при помощи карты Земельного департамента, а не доверяться мобильным приложениям, которые зачастую не дают точной картины расположения границы.

Таллин, Зоя Осколкова

Таллин. Другие новости 09.06.17

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