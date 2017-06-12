Крупное ДТП в Томской области: в перевернувшемся автобусе погиб 5-месячный ребенок, 17 человек ранены

Сегодня днем в Томской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили «Новому Дню» в отделе информации и общественных связей регионального УМВД, в результате опрокидывания автобуса, по предварительным данным, погиб 5-месячный ребенок, еще 17 человек получили травмы.

Авария произошла около 12 часов по местному времени на 261 километре трассы Томск – Колпашево в районе поселка Сугот.

По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство совершило опрокидывание. В момент аварии салоне автобуса находилось 27 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото Отдела информации и общественных связей УМВД по Томской области

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

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