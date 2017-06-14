В Волгограде горел строящийся к ЧМ-2018 стадион

На строящемся к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионе «Волгоград Арена» сегодня около 6 часов утра вспыхнул пожар. Пламя охватило площадь около 100 квадратных метров, передает «Советский спорт».

На арене загорелись пенопласт и утеплитель. Поднявшиеся над стадионом черные клубы дыма были видны из всех районов города. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание в течение часа. Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается. Отмечается, что инцидент не повлияет на сроки строительства.

Напомним, строительство «Волгоград Арены» должно завершиться уже в этом году. Арена примет 4 матча группового этапа, 1/8 финала и четвертьфинал. После мундиаля на стадионе будет играть местный клуб «Олимпиец».

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.

Волгоград, Ольга Панфилова

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