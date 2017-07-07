В Башкирии при столкновении ГАЗели и иномарки погибли пять человек

В Башкирии в результате столкновения легкового автомобиля с ГАЗелью погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Авария произошла в Белорецком районе около полуночи по местному времени (22:00 мск). В результате аварии погибли находившиеся в легковушке 40-летний житель Магнитогорска, его 36-летняя супруга, их 14-летний сын и 4-летняя дочь, а также 28-летний водитель ГАЗели. Кроме того травмы получили 6-летняя дочь погибших в иномарке и пассажир ГАЗели. По данным ProUfu.ru, они находятся в реанимации.

На место происшествия выехал лично глава ГИБДД. По данному факту начато расследование, устанавливаются причины произошедшего.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 07.07.17

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