Трое полицейских пострадали в перестрелке в Северной Осетии

В Моздокском районе республики Северная Осетия – Алания неизвестные обстреляли пост полиции. Трое правоохранителей госпитализированы, злоумышленники скрылись.

Инцидент произошел на территории поста охраны и наблюдения №16 ОМВД России по Моздокскому району в ночь на 22 сентября. На въезде в поселок Калининский двое неизвестных открыли огонь в сторону сотрудников полиции, передает «Интерфакс». Стражи порядка также несколько раз выстрелили в нападавших, после чего те скрылись с места происшествия.

В результате трое полицейских были госпитализированы в Моздокскую районную больницу с непроникающими ранениями различной степени тяжести. По словам медикам, в данный момент жизни правоохранителей ничего не угрожает.

Республиканское управление СКР возбудило по факту нападения уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Министр внутренних дел региона генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков поручил начать оперативные мероприятия по установлению личности и задержанию злоумышленников.

Владикавказ, Служба информации РИА «Новый День»

Владикавказ. Другие новости 22.09.17

В Хакассии отравились более 20 школьников, шесть детей госпитализированы. СКР проводит проверку. / Тиллерсон: Москва нарушала обязательства по договору о РСМД. / В Екатеринбурге эвакуировали очередной торговый центр. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»