В Сибири школьница голышом сбежала от педофила

В Ангарске педофил похитил 13-летнюю девочку и увез ее в лес. Школьнице удалось сбежать, когда преступник отвлекся. Мужчину задержали.
Инцидент произошел 29 сентября. В полицию поступило сообщение о том, что микрорайоне Байкальск города Ангарска по улице Ворошилова неизвестный мужчина насильно посадил семиклассницу в автомобиль и увез в неизвестном направлении.
В лесополосе злоумышленник остановился и велел ребенку снять одежду. Девочка воспользовалась моментом, когда мужчина отвлекся, и смогла сбежать, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
35-летнего подозреваемого удалось задержать в одном из гаражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение заведомо несовершеннолетнего человека».
Ангарск, Службы информации РИА «Новый День»
Ангарск. Другие новости 02.10.17
В Подмосковье ликвидирована крупная подпольная нарколаборатирия. / В Югре школьница накормила одноклассников транквилизаторами. / Забор высок, но и конопля удалась: в Крыму разоблачили криминальную семейку садоводов (ФОТО). Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»