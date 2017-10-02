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Скандалы и происшествия

В Сибири школьница голышом сбежала от педофила

В Сибири школьница голышом сбежала от педофила

В Ангарске педофил похитил 13-летнюю девочку и увез ее в лес. Школьнице удалось сбежать, когда преступник отвлекся. Мужчину задержали.

Инцидент произошел 29 сентября. В полицию поступило сообщение о том, что микрорайоне Байкальск города Ангарска по улице Ворошилова неизвестный мужчина насильно посадил семиклассницу в автомобиль и увез в неизвестном направлении.

В лесополосе злоумышленник остановился и велел ребенку снять одежду. Девочка воспользовалась моментом, когда мужчина отвлекся, и смогла сбежать, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

35-летнего подозреваемого удалось задержать в одном из гаражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение заведомо несовершеннолетнего человека».

Ангарск, Службы информации РИА «Новый День»

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