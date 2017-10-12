Банду тюменских киллеров-рэкетиров из ФСБ этапировали в Москву

Уголовное дело банды силовиков по распоряжению заместителя председателя СКР – начальника главного военного следственного управления (ГВСУ) Александра Сорочкина передано для дальнейшего расследования из Тюмени в Москву. Туда же этапировали фигурантов дела: бывшего сотрудника отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области Алексея Короткова, тренера оперсостава по самбо Александра Кобылина, ранее работавшего в ОСОМ. Еще один фигурант, снайпер Сергей Гилев, покончил с собой в СИЗО Заводоуковска, а другого подозреваемого, сотрудника полиции, пока не могут найти.

Как пишет «Коммерсантъ», следователи уже собрали в уголовном деле материалы об убийствах более 10 человек. Они были совершены с 2008 года по декабрь 2016 года. Отмечается, что жертвами банды становились преимущественно местные предприниматели. По версии следователей, «оборотни в пагонах» «крышевали» бизнесменов, которые занимались теневыми операциями и выводом средств за границу. Тех, кто не желал подчиниться и платить чекистам, злоумышленники убивали.

По данным издания, Кобылина обвиняют в соучастии в двух убийствах. Тело одной из его жертв обнаружили 23 февраля текущего года. В списке жертв оказался и разнорабочий из Таджикистана, с которым расправились на глазах у бизнесмена. Таким образом злоумышленники хотели показать предпринимателю серьезность своих намерений и желали склонить его отдать им крупную сумму денег. Кроме того, полагают следователи, участники группы застрелили двух таксистов. Позже выяснилось, что убийства были совершенны с целью завладеть автомобилями, которые потом использовались для других нападений. Предполагается также, что чекисты могли быть причастны и к нескольким заказным убийствам.

На след киллеров вышли оперативники УМВД по Тюменской области, которые разбирались в обстоятельствах убийств таксистов. Когда выяснилось, что к преступлениям причастны сотрудники УФСБ, в Тюмень прибыла спецкомиссия центрального аппарата ФСБ РФ. По ее требованию от работы было отстранено практически все руководство управления и весь личный состав ОСОМ. Сотрудников проверяли на участие в группировке своих коллег. В итоге начальник УФСБ генерал-майор Вадим Пятилетов был отправлен в отставку, а его место занял замначальника УФСБ по Приморскому краю Игорь Кочнев.

Сроки ареста обвиняемых, которых доставили в Москву, по ходатайству ГВСУ СКР продлил 235-й гарнизонный военный суд. Из арестованных меру пресечения обжаловал только Александр Кобылин, указавший, что он признал вину и что после задержания ему оформили явку с повинной. Однако в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве самбисту было отказано, так как, в отличие от одного из лидеров группы, Алексея Короткова, первым давшего признательные показания, он ничего нового участникам расследования не сообщил.

В свою очередь, Московский окружной военный суд, отклоняя жалобу Александра Кобылина, отметил, что по предъявленным обвинениям фигуранту громкого расследования грозит от 20 лет до пожизненного срока. Кроме того, решил суд, тренер чекистов, оказавшись на свободе, может скрыться, а имея «знакомых в правоохранительных органах», воспрепятствовать с их помощью расследованию уголовного дела. Адвокаты обвиняемого Кобылина от комментариев воздержались. После окончания предварительного следствия дело предполагается направить для рассмотрения по существу в Уральский окружной военный суд.

Москва – Тюмень, Иван Гридин

Москва – Тюмень. Другие новости 12.10.17

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