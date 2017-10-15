Российский турист утонул в бурлящем океане на Пхукете

На острове Пхукете в Таиланде утонул российский турист.

По данным издания The Phuket news, мужчина погиб сегодня во время купания на популярном пляже Карон сегодня около 10 часов утра.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на пляже 42-летнего россиянина без сознания и со слабым дыханием. Его вытащили из воды туристы и спасатели. Пострадавшего доставили в больницу Патонг, где он скончался.

Накануне на пляже Найтон на Пхукете чуть не утонули трое туристов из России. Их унесло в океан сильными волнами. Россиян также спасли туристы. Двое из них были доставлены в больницу.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 15.10.17

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