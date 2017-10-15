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Воскресенье, 15 октября 2017, 15:21 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Российский турист утонул в бурлящем океане на Пхукете

Российский турист утонул в бурлящем океане на Пхукете
Фото: thephuketnews.com

На острове Пхукете в Таиланде утонул российский турист.

По данным издания , мужчина погиб сегодня во время купания на популярном пляже Карон сегодня около 10 часов утра.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на пляже 42-летнего россиянина без сознания и со слабым дыханием. Его вытащили из воды туристы и спасатели. Пострадавшего доставили в больницу Патонг, где он скончался.

Накануне на пляже Найтон на Пхукете чуть не утонули трое туристов из России. Их унесло в океан сильными волнами. Россиян также спасли туристы. Двое из них были доставлены в больницу.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 15.10.17

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