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NewDayNews.ru

Четверг, 19 октября 2017, 10:57 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Второй за последние дни турист из России утонул на Пхукете

Второй за последние дни турист из России утонул на Пхукете
Фото: phuketgazette.net

Еще один российский турист утонул на острове Пхукет в Таиланде за последнюю неделю. Трагедия произошла в среду, 18 октября, на пляже Карон.

По данным местных СМИ, 53-летний Евгений Эрдлей пошел купаться при сильной волне, несмотря на запретительные красные флаги. Россиянина в бессознательном состоянии вытащили из воды работники пляжа, оказали его первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь, но спасти туриста не удалось. Пострадавший умер в больнице, сообщает газета .

В посольстве России подтвердили информацию о гибели туриста. Известно, что мужчина отдыхал на Пхукете вместе с семьей. По данным дипломатов, жене погибшего оказывается необходимая консульская поддержка, передает .

Как сообщал «Новый День», 15 октября на пляже Карон утонул еще один российский турист. Отмечалось, что 42-летний россиянин также пошел купаться, несмотря на большие волны и красные флаги. Его вытащили из воды, когда он был без создания, и доставили в больницу, где он скончался.

14 сентября на пляже Найтон на Пхукете чуть не утонули трое туристов из России. Их унесло в океан сильными волнами. Россиян спасли туристы. Двое из них были доставлены в больницу.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

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