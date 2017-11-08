В Алтайском крае в ДТП с автобусом и легковушками погибли четверо

Сотрудники ГИБДД организовали проверку по факту серьезного ДТП с участием автобуса и легковушки в Топчихинском районе Алтайского края. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла сегодня, 8 ноября, в 06:45 на 106-м км автодороги «А-322».

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota ехал со стороны Барнаула в направлении Алейска. На участке автодороги (виадук) он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на ограждение, после чего произошло столкновение с рейсовым автобусом Foton. Затем в Toyota и автобус врезался автомобиль Renault, который двигался в попутном с легковушкой направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека (водители и пассажиры автомобилей) погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В автобусе пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия сотрудники ГИБДД осуществляют регулировочно-распорядительные действия и выясняют все обстоятельства.

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