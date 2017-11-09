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Четверг, 9 ноября 2017, 12:57 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Уфимский престарелый маг-педофил получил 13 лет «строгача»

Уфимский престарелый маг-педофил получил 13 лет «строгача»

В Башкирии местный житель признан виновным в изнасиловании малолетней соседки. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, суд вынес приговор 66-летнему жителю Уфы. Он признан виновным в изнасиловании девочки, не достигшей 14-летнего возраста (п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ).

Установлено, что преступление было совершено в середине сентября 2015 года. Находясь у себя дома, пенсионер изнасиловал свою 13-летнюю соседку. О случившемся девочка никому не рассказывала. Мать девочки, заметив изменения в ее поведении и физическом состоянии в феврале 2016 года обратилась к врачу, который установил, что девочка находится на 22-й неделе беременности. Мать написала заявление в территориальный отдел Следственного комитета России. Мужчину задержали, он находился под стражей.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ранее обвиняемый предложил вступить с ним в интимную связь еще трем девушкам-подросткам, одной из которых он пообещал изгнать вселившихся в нее демонов во время половой связи. В ходе допроса мужчина представлялся белым магом.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

Уфа, Иван Гридин

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