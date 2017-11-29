В Омске 12-летняя девочка забеременела от отца

12-летняя школьница из Омска забеременела от собственного отца, сообщают местные СМИ. Мать привела дочку в одну из местных поликлиник в связи с тем, что та жаловалась на тошноту, слабость и головокружение. Обследовав ребенка, врачи выяснили, что девочка беременна.

Об этом факте медики сообщили сотрудникам правоохранительных органов, пишет «Вечерний Омск». С ребенком начали работать правоохранители и психологи, которым удалось выяснить, с кем вступила в половую связь девочка. По словам девочки, отцом ребенка является ее собственный 37-летний отец. Она рассказала, что он изнасиловал ее, после чего, угрожая, запретил ей рассказывать кому бы то ни было о случившемся.

Через два месяца после изнасилования мужчина уехал в другой регион. По предварительным данным, спустя какое-то время он свел счеты с жизнью. Следователи СУ СКР по Омской области возбудили по факту изнасилования девочки уголовное дело. Ведется следствие. Следователям по мимо прочего предстоит выяснить, действительно ли школьница забеременела от отца.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 29.11.17

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