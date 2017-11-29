российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 ноября 2017, 14:35 мск

Скандалы и происшествия

В Омске 12-летняя девочка забеременела от отца

В Омске 12-летняя девочка забеременела от отца

12-летняя школьница из Омска забеременела от собственного отца, сообщают местные СМИ. Мать привела дочку в одну из местных поликлиник в связи с тем, что та жаловалась на тошноту, слабость и головокружение. Обследовав ребенка, врачи выяснили, что девочка беременна.

Об этом факте медики сообщили сотрудникам правоохранительных органов, пишет «Вечерний Омск». С ребенком начали работать правоохранители и психологи, которым удалось выяснить, с кем вступила в половую связь девочка. По словам девочки, отцом ребенка является ее собственный 37-летний отец. Она рассказала, что он изнасиловал ее, после чего, угрожая, запретил ей рассказывать кому бы то ни было о случившемся.

Через два месяца после изнасилования мужчина уехал в другой регион. По предварительным данным, спустя какое-то время он свел счеты с жизнью. Следователи СУ СКР по Омской области возбудили по факту изнасилования девочки уголовное дело. Ведется следствие. Следователям по мимо прочего предстоит выяснить, действительно ли школьница забеременела от отца.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 29.11.17

Госструктурам Украины запретят вести бизнес с Алексеем Чалым. / За смерть москвички после укола лидокаина ответит гендиректор частной клиники. / Звезда фильма «Ирония судьбы» попал в больницу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Педофилы

Педофила из Радужного «закрыли» на 15 лет

В Москве задержан педофил за преступление 16-летней давности

В Ленобласти поймали педофила, 5 лет насиловавшего собственную дочь

Уфимский престарелый маг-педофил получил 13 лет «строгача»

В Подмосковье обезврежен полицейский-педофил

В Москве задержан педофил, домогавшийся малолетней у киоска с мороженым

В Нефтеюганске поймали пермского педофила

В Нефтеюганске педофил напал на девочку в здании школы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Омск, Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Москва /

Подмосковный школьник, порезавший одноклассника, мстил за издевки

Молодой отец забил семимесячную дочь до смерти из-за плача

Екатеринбург /

В Березовском загорелся цех по обработке древесины

Крым /

Госструктурам Украины запретят вести бизнес с Алексеем Чалым

Москва /

За смерть москвички после укола лидокаина ответит гендиректор частной клиники

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости