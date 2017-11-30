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Четверг, 30 ноября 2017, 10:34 мск

Скандалы и происшествия

Топ-менеджеры «Роснефти» похитили у компании 300 млн рублей

Топ-менеджеры «Роснефти» похитили у компании 300 млн рублей

Полицейские провели задержание экс-сотрудников центрального аппарата и «дочки» нефтяной компании «Роснефть». Поводом для задержания стала оперативная информация от службы безопасности данной организации.

Силовики выяснили, что бывшие работники компании изготовили подложные документы, согласно которым дочерняя организация задолжала 3,2 млрд рублей подконтрольной фигурантам фирме. «На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы перечислено более 300 млн рублей, которые в последующем были обналичены и похищены подозреваемыми», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ). В рамках расследования сотрудники полиции провели 20 обысков в Красноярском крае, Ростовской и Тюменской областях, а также на территории Московского региона. В ходе оперативных действий силовики обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Все м подозреваемым предъявлены обвинения. они заключены под стражу.

Москва, Иван Гридин

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