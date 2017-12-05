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Вторник, 5 декабря 2017, 16:19 мск

Скандалы и происшествия

В Волгоградской области рухнувшая после капремонта крыша чуть не убила жильцов

В Волгоградской области рухнувшая после капремонта крыша чуть не убила жильцов

В Волгоградской области в ночь на 5 декабря во время проливного дождя рухнула крыша многоквартирного дома, едва не убив жильцов одной из квартир. ЧП случилось в доме №10 по улице Гагарина в поселке Нижний Чир Суровикинского района.

По словам жительницы дома, многодетной матери Дарья, перекрытия крыши обрушились около 4:00 утра. «Неделю назад закончили капремонт, а ведь по закону запрещено менять кровлю в осенне-зимний период. А тут дождь проливной с вечера, вот и рухнула эта отремонтированная крыша нам на голову. Вот как они ее так отремонтировали?» – приводит «Блокнот Волгограда» слова возмущенной родительницы. Дарья также рассказала, что в какой-то момент, когда ремонт еще не был завершен, рабочие пропали вместе со всеми строй материалами.

У Дарьи трое детей: 9 лет, 4 года и 3-недельный младенец. Из-за аварийной крыши в подъезде произошел потоп, по стенам льется вода, имущество жильцов повреждено. «В этом доме проживают пенсионеры и многодетные семьи. У многих жилье приобретено на деньги материнского капитала. Мы обратились в администрацию нашего района, в Фонд капитального ремонта, они приехали, посмотрели и сказали, что надо ждать специалиста из Волгограда, который приедет и решит, что делать дальше», – рассказала Дарья.

Волгоград, Иван Гридин

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