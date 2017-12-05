Банда ростовских налетчиков получила 76 лет колонии на четверых

В Ростовской области суд вынес приговор банде убийц и грабителей Инессе Тарвердиевой, ее дочери Виктории, Сергею Синельнику и его супруге Анастасии. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в бандитизме, убийствах и покушении на убийство, разбойных нападениях, хищении и незаконном обороте оружия (ст. ст.209, 105, 162, 226 и 222 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.

Установлено, что Тарвердиева совместно со своим сожителем Романом Подкопаевым в 2007 году создала банду для нападения на граждан и на сотрудников правоохранительных органов с целью завладения их имуществом и оружием, которое они использовали при совершении последующих преступлений. Позднее банда расширилась. В ее состав вошли инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД ОВД Аксайского района Ростовской области Сергей Синельник со своей супругой Анастасией (сестра Подкопаева), а также дочь Тарвердиевой – Виктория.

Бандиты действовали на территории Ростовской области и Ставропольского края. На этот раз соучастников судили за преступления, совершенные в период с 2007 по 2009 годы на территории Ростовской области: 10 убийств и одно покушение на убийство. В числе них и жестокое убийство сотрудника ОМОН Дмитрия Чудакова, его супруги и двоих малолетних детей, которое было совершено на федеральной трассе «Дон». Благодаря множественным экспертизам и грамотной работе следователей, удалось собрать неопровержимые доказательства.

Под их гнетом Тарвердиева в деталях рассказала об обстоятельствах совершенных преступлений и роли всех участников банды, сообщив детали, которые мог знать только человек, лично причастный к этим событиям. Преступная группа жила исключительно разбоем. При этом в банде, основанной во многом на родственных связях, существовала характерная сплоченность и распределение ролей.

Тарвердиева и Подкопаев являлись лидерами банды. Они планировали преступления, выбирали жертв и принимали решения о нападениях. Сергей Синельник активно помогал в сокрытии совершенных преступлений, укрывал её членов, в том числе и в собственном домовладении после очередных нападений. Кроме того, он указывал им места и жертв предполагаемых преступлений. Он также помогал им добраться до места нападения, а потом скрыться и сбывать похищенное имущество.

Кроме того, он предоставил соучастникам радиостанцию для прослушивания полицейских переговоров. Участники банды имели различное огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе и похищенные у потерпевших, а для сокрытия преступлений они использовали средства конспирации – специальную одежду и маски, радиостанции, автотранспорт.

8 сентября 2013 года Подкопаева и Викторию Тарвердиеву после совершения ими очередного нападения заметили полицейские. Стражи порядка открыли огонь из табельного оружия. В результате перестрелки один из сотрудников полиции погиб, Подкопаев был ликвидирован.

Наряду с этим следствием продолжается расследование преступлений, совершенных обвиняемыми в последующие годы, в том числе на территории Ставропольского края. Это еще 10 убийств, два покушения на убийство, ряд посягательств на сотрудников правоохранительных органов, не менее 10 разбоев, более 60 краж. За совершение этих преступлений Инесса Тарвердиева и ее соучастники также предстанут перед судом.

Приговором суда Инессе Тарвердиевой назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, Виктории Тарвердиевой – 16 лет лишения свободы, Анастасии Синельник – 19 лет лишения свободы, Сергею Синельнику – 20 лет лишения свободы. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших 12,5 млн рублей в качестве возмещения морального вреда

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 05.12.17

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