В Ставрополе боевики взорвали дом

Силовики ликвидировали трех боевиков в Ставрополе при попытке прорыва из блокированного дома. Об этом сообщили в информационный центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее в ставропольском управлении ФСБ сообщили, что трое боевиков обезврежены в результате контртеррористической операции (КТО) в Ставрополе. Территория, прилегающая к дому, где засели бандиты, была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, а жильцы ближайших домов были эвакуированы.

«Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. В ходе последовавшего затем огневого контакта трое бандитов были нейтрализованы, в доме, где они укрывались, произошел взрыв», – приводит РИА «Новости» слова представителя НАК.

Сейчас на месте ЧП работают взрывотехники ФСБ. Силовики устанавливают личности ликвидированных преступников. Режим КТО в Ставрополе отменен.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 08.12.17

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