В Нижнем Новгороде мать зарезала 2-летнего сына

В Нижнем Новгороде местную жительницу подозревают в жестоком убийстве собственного 2-летнего сына. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР региону, сотрудники следственного отдела по Нижегородскому району возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ) в отношении 35-летней женщины.

По версии следствия, вечером 10 декабря в квартире одного из домов в Нижегородском районе города женщина схватила нож и нанесла им множественные ранения собственному 2-летнему сыну. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Отец мальчика вызвал врачей и сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемая задержана в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. Решается вопрос о помещении подозреваемой в областную психиатрическую больницу для проведения экспертизы, которая позволит установить, вменяема ли была женщина в момент совершения убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

Нижний Новгород, Иван Гридин

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