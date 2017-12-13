В ДТП в Астраханской области погибли шесть человек, еще трое травмированы

Сегодня утром, 13 декабря, в Астраханской области случилось серьезное ДТП, в котором погибли шесть человек, еще трое получили ранения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла около 9:00 на дугообразном участке федеральной трассы «Астрахань – Махачкала», в Икрянинском районе, недалеко от населенного пункта Троицкое.

Икрянинского района Астраханской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Hyundai Solaris, зарегистрированного в Астраханской области и Toyota Corolla, зарегистрированной в Калмыкии.

В результате ДТП на месте погибли 6 человек, еще 3 были госпитализированы. В числе погибших девочка грудного возраста. Полицейские проводят процессуальную проверку для установления всех обстоятельств ДТП.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 13.12.17

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