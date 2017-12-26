На трассе «Оренбург – Орск» в ДТП с легковушкой и бензовозом погибли четверо

В Оренбургской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека. Сотрудники полиции Кувандыкского района организовали по данному факту доследственную проверку. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, авария произошла на 218 км трассы «Оренбург – Орск».
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с бензовозом на базе седельного тягача Freightliner. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте до приезда скорой помощи.
После завершения проверки будет принято процессуальное решение, уточнил сотрудник пресс-службы УМВД России по Оренбургской области Сергей Конопак.
Отметим, что по данным регионального ГУ МЧС, на территории области идет сильный снегопад, видимость плохая, на трассе – гололед и снежные переметы.
Оренбург, Иван Гридин
Оренбург. Другие новости 26.12.17
На Урале бизнесмена наказали за фиктивное трудоустройство многодетных матерей. / Движение по Транссибу в Забайкалье остановлено из-за схода 16 вагонов. / Директору ЦПКиО Шадрину посоветовали завести фейсбук, и вот что из этого вышло (СКРИНЫ). Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»