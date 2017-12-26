На трассе «Оренбург – Орск» в ДТП с легковушкой и бензовозом погибли четверо

В Оренбургской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека. Сотрудники полиции Кувандыкского района организовали по данному факту доследственную проверку. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, авария произошла на 218 км трассы «Оренбург – Орск».

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с бензовозом на базе седельного тягача Freightliner. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте до приезда скорой помощи.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение, уточнил сотрудник пресс-службы УМВД России по Оренбургской области Сергей Конопак.

Отметим, что по данным регионального ГУ МЧС, на территории области идет сильный снегопад, видимость плохая, на трассе – гололед и снежные переметы.

Оренбург, Иван Гридин

Оренбург. Другие новости 26.12.17

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