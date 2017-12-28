Серийный педофил-убийца из Краснокамска получил пожизненный срок

Судом вынес приговор 30-летнему уроженцу города Краснокамска, который был признан виновным в совершении 7 особо тяжких преступлений в отношении трёх малолетних девочек и трёх малолетних мальчиков, сообщили в пресс-службе СКР.

Установлено, что весной 2011 года молодой человек совершил особо тяжкие преступления в отношении двоих мальчиков, не достигших 14-летнего возраста, когда они гуляли в лесу в пригороде Краснокамска. В октябре 2013 года в том же городе он напал на 7-летнего мальчика, вывез его на автомобиле в безлюдное место, где надругался над ним. Желая избежать ответственности за содеянное, молодой человек убил первоклассника и закопал его тело на дачном участке.

В поисках безвестно исчезнувшего мальчика длительное время принимал участие весь гарнизон полиции Краснокамска, сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, регионального ГУ МЧС, следователи и следователи-криминалисты краевого следственного управления, волонтёры, неравнодушные граждане.

Через три года молодой человек устроился на работу в распределительный центр одной из крупных розничных торговых сетей и переехал в Оренбург. В январе 2017 года он употребил наркотик и алкоголь и попытался похитить на автомобиле 9-ти и 11-летнию девочек, но они оказали ему активное сопротивление. Они громко кричали, привлекая внимание взрослых, в результате чего нападавшему не удалось довести свой преступный умысел до конца.

В тот же день молодой человек напал на проходившую по улице 12-летнюю школьницу, насильно поместил её в багажник автомобиля и вывез на окраину города. Там он надругался над ней. Находясь в багажнике, потерпевшая смогла сообщить матери по телефону, что была похищена. Женщина обратилась в полицию. В поисках девочки и раскрытии преступления помимо сотрудников правоохранительных органов, поднятых по тревоге, принимали участие волонтёры, представители общественности.

Вечером того же дня на окраине Оренбурга волонтёры обнаружили автомобиль, в котором находилась 12-летняя потерпевшая и 30-летний обвиняемый. Наряд полиции задержал педофила. Девочку отправили в больницу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Оренбург, Иван Гридин

Оренбург. Другие новости 28.12.17

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