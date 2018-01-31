Рейсовый автобус вылетел с трассы под Ростовом-на-Дону: 4 погибших, 14 человек получили травмы

Под Ростовом-на-Дону случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего рейсового автобуса, в котором погибли четыре человека, еще 14 пострадали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, авария произошла около 4:00 в ночь на 31 января в Белокалитвенском районе.
«В 04:00 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области поступила информация о том, что на ФАД А-260 (319 км) в Белокалитвинском районе перевернулся рейсовый автобус марки King Long ехавший по маршруту Саратов – Ростов», – рассказал официальный представитель ведомства.
Как сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области, по предварительным данным, 50-летний водитель автобуса Golden Dragon не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. «В результате ДТП погибли четыре человека, среди них – один несовершеннолетний, 14 человек – пострадали. Всего в салоне находился 31 пассажир», уточнили в пресс-центре, добавив, что сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
По данным местных СМИ, на дорогах региона была сильная гололедица.
Всего к ликвидации последствий ДТП были привлечены более 35 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России – 8 человек и 3 единицы техники.
По факту аварии проводится доследственная проверка, сообщили в региональном управлении СКР.
Ростов-на-Дону, Иван Гридин
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