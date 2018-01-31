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Среда, 31 января 2018, 16:41 мск

Скандалы и происшествия

Ревнивая казашка кастрировала своего любовника и сдала медикам

Жительницу Казахстана арестовали по обвинению в причинении телесных повреждений мужчине. Женщина заподозрила своего любовника в измене и решила наказать его, ампутировав яички.

Решение об аресте вынес районный суд Астаны, пишет «Лайф». Согласно материалам дела 36-летняя женщина прочитала переписку своего возлюбленного с его сестрой, в сообщениях он упоминал другую девушку. Кроме того, обвиняемая обнаружила в телефоне мужчины фотографии других женщин.

Ревнивица задумала страшную месть. Она предложила любовнику поэкспериментировать во время интима и привязала его к кровати шарфами. Когда мужчина оказался в беспомощном положении, злоумышленница избила его металлической палкой, а затем насильно накормила снотворным.

Ночью женщина вколола в паховую область любовника лидокаин и отрезала ему яички. Обвиняемая перевязывала семенной канатик ниткой, чтобы не допустить большой потери крови. Однако во время операции одна нитка соскочила, пошло обильное кровотечение. Тогда преступница отвезла своего мужчину в больницу, где ему оказали помощь, а ревнивую мстительницу задержали правоохранители.

Астана, Служба информации РИА «Новый День»

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