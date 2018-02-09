В Таиланде по запросу ФБР задержали подозреваемого в хакерстве россиянина

В Бангкоке правоохранители задержали гражданина России Сергея Медведева по подозрению в причастности к хакерским атакам и другим киберпреступлениям, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на источники в полиции. Запрос на задержание 31-летнего россиянина, проживавшего в столице Таиланда последние шесть лет, поступил от ФБР США.

Американские следователи сочли россиянина главой преступной группировки Infraud Organisation, действовавшей в теневом интернете и занимавшейся продажей оружия, банковских данных и вирусных программ, а также наркотиков, используя биткоины. Незаконная онлайн-торговля осуществлялись через сайт, существовавший под девизом In Fraud We Trust («Мы верим в мошенничество»), создателем которого правоохранители считают Медведева.

Медведев был арестован в столице Таиланда еще 2 февраля. В ходе обыска у него были изъяты документы, биткоины, эквивалентные сумме в 100 млн батов (примерно 3,1 млн долларов), и компьютер.

В посольстве РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что проверяют информацию о задержании россиянина.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

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