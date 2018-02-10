Страшная авария в Красноярском крае: погибли семь человек

В Дзержинском районе Красноярского края произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 7 человек, среди которых, предположительно, имеются несовершеннолетние. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, авария случилась рано утром на 70 км трассы «Канск-Тасеево-Устье». По предварительным данным, минивен «Хонда» столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». По данным «Интерфакса», погибли восемь человек, в том числе двое малолетних детей и 17-летняя девушка.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС, оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства случившегося. Устанавливаются личности погибших.

Назначено проведение служебной проверки по факту причин и условий дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетних.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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