Силовики задержали в ДНР 22 чиновников Минугля по делу о многомиллионных хищениях

Главу Министерства угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуарда Галенко, а также ряд чиновников ведомства заподозрили в многомиллионных хищениях, заявили во вторник в пресс-службе МВД ДНР.

В частности, в сообщении говорится, что факты коррупции в высших эшелонах власти были обнаружены в ходе совместной работы сотрудников МВД, Министерства государственной безопасности, Министерства доходов и сборов и Генеральной прокуратуры ДНР.

По версии силовиков, чиновники Минугля, используя должностное положение, занимались хищением денежных средств государственных предприятий, входящих в состав министерства, в особо крупных размерах.

В частности, установлено, что Галенко создал с целью незаконного личного обогащения организованную преступную группу, участники которой, под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг, совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных Министерству угля и энергетики ДНР.

Так, с января 2017 года по настоящее время участники ОПГ похитили более 100 млн рублей. По фактам хищения в отношении участников ОПГ возбужден ряд уголовных дел. В результате спецоперации задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них помещены под стражу.

Донецк, Иван Гридин

Донецк. Другие новости 27.02.18

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