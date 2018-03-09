Крупное ДТП в Якутии: микроавтобус врезался в снегоуборочный «КамАЗ», четверо погибли

Сегодня в Якутии произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого четверо человек погибли и еще девять получили ранения. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

На данном этапе установлено, что 9 марта около 13 часов на 143 километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй» водитель автомашины Toyota-Hiace, 1993 года рождения, совершил столкновение с автомашиной «КамАЗ», под управлением водителя, 1955 года рождения, который осуществлял снегоуборочные работы.

В результате аварии на месте погибли 3 пассажира иномарки, еще один скончался в медучреждении. Вместе с тем в хирургическое отделение Горной центральной районной больницы с травмами различной степени тяжести доставлены 9 человек, один из которых находится в крайне тяжёлом состоянии. Среди пострадавших имеется 7-летний ребёнок, состояние которого не вызывает у медиков опасений. Всего в салоне автомашины находилось 14 человек.

Водитель микроавтобуса с незначительными повреждениями находится на месте происшествия.

В настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, а также иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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