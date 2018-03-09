российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 марта 2018, 14:18 мск

Скандалы и происшествия

Крупное ДТП в Якутии: микроавтобус врезался в снегоуборочный «КамАЗ», четверо погибли

Сегодня в Якутии произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого четверо человек погибли и еще девять получили ранения. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

На данном этапе установлено, что 9 марта около 13 часов на 143 километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй» водитель автомашины Toyota-Hiace, 1993 года рождения, совершил столкновение с автомашиной «КамАЗ», под управлением водителя, 1955 года рождения, который осуществлял снегоуборочные работы.

В результате аварии на месте погибли 3 пассажира иномарки, еще один скончался в медучреждении. Вместе с тем в хирургическое отделение Горной центральной районной больницы с травмами различной степени тяжести доставлены 9 человек, один из которых находится в крайне тяжёлом состоянии. Среди пострадавших имеется 7-летний ребёнок, состояние которого не вызывает у медиков опасений. Всего в салоне автомашины находилось 14 человек.

Водитель микроавтобуса с незначительными повреждениями находится на месте происшествия.

В настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, а также иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 09.03.18

Полиция разогнала противников мусорного полигона «Ядрово». / Выборы-2018: Навальный приготовил на 18 марта «забастовку избирателей». / Домострой возвращается: в Подмосковье учитель избила ученика за плохие знания. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Автокатастрофа

Страшная авария в Красноярском крае: погибли семь человек

Генпрокуратура в УрФО обжалует приговор по делу о ДТП с автобусом в Югре

В Югре суд отправил за решетку троих виновников ДТП с перевозившим детей автобусом

Рейсовый автобус вылетел с трассы под Ростовом-на-Дону: 4 погибших, 14 человек получили травмы

В Турции автобус слетел с трассы, 11 человек погибли

В массовом ДТП в Югре погибли два человека, еще двое травмированы

Бастрыкин поручил разобраться в причинах ДТП с 10 погибшими в Югре

На трассе «Оренбург – Орск» в ДТП с легковушкой и бензовозом погибли четверо

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа,

Новости партнеров