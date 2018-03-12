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Понедельник, 12 марта 2018, 18:12 мск

Скандалы и происшествия

В Кировской области суд вынесет приговор серийному педофилу

Сотрудниками Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области завершили расследование многоэпизодного уголовного дела по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, 41-летнего жителя Кировской области обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц заведомо не достигших 14-летнего возраста (7 преступных эпизодов), насильственных действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (4 эпизода), вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции (3 эпизода), хранение и перевозка в целях сбыта, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору (п.«в» ч.3 ст.132, п.«а» ч.3 ст.132, ч.1 ст.151, п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ).

Фото: пресс-служба СУ СКР по Кировской области

Следователи считают, что злоумышленник с 2008 по 2017 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанников одной из школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенных в Кировской области. Обвиняемый, достоверно зная о возрасте потерпевших, в отдельных случаях, заманивая денежным вознаграждением, совершал преступления против половой свободы и неприкосновенности молодых людей. Всего мужчина надругался над 5 мальчиками.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Кировской области

Кроме того, осознавая пагубность воздействия алкоголя на здоровье и нравственное формирование личности несовершеннолетних, он систематически распивал крепкие спиртные напитки с молодыми людьми, вовлекая тем самым их в систематическое употребление алкоголя.

Под тяжестью собранных доказательств злоумышленник признал вину в совершенных преступлениях. Он находится под стражей. В настоящее время уголовное дело с собранной доказательственной базой направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.

Киров, Иван Гридин

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