Украинские артиллеристы убили в ДНР легендарного комбата «Пятнашки»

В Донецкой народной республике во время артобстрела в четверг, 17 мая, погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев, известный под позывным Мамай. О гибели ополченца сообщает организация «Союз добровольцев Донбасса», чьим участником он был.

В сообщении говорится, что Мамиев «погиб как герой, на своем боевом посту». ДНР лишилась «своего храброго защитника, одного из лучших», отметили в организации.

Глава администрации Горловки Иван Приходько уточнил, что комбат «Пятнашки» погиб на Промке (промзоны под Авдеевкой – прим. ред.) при подрыве снаряда. По данным ряда СМИ, ополченец получил тяжелые ранения в голову, живот и грудь. За жизнь командира боролись врачи, но спасти его не удалось – Мамиев умер на операционном столе.

Российский писатель и замкомбата спецназа армии ДНР Захар Прилепин сообщил в своем Facebook, что прощание с Мамиевым пройдет в Донецке, а похороны состоятся на его родине в Северной Осетии. «Отличный мужик, настоящий воин. Помню его только как профи и аномально спокойного человека. Он был на этой войне с самого начала», – написал Прилепин.

В 2008 году Олег Мамиев воевал в Южной Осетии. В 2014 году он приехал в Донбасс. Мамиев сражался в рядах бойцов батальона «Восток», принимал участие во многих боевых операциях. Перейдя в интербригаду «Пятнашка» ополченец стал ее командиром. Мамиев награжден многими высшими наградами ДНР.

Донецк, служба информации РИА «Новый День»

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