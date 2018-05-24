Новгородский экс-чиновник присел на 11 лет за педофилию

Суд приговорил экс-заместителя главы администрации Великого Новгорода Вадима Фадеева к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СК РФ в в мессенджере «Там-Там». Его обвиняли в распространении детской порнографии и развращении несовершеннолетних.

Фадеева взяли под стражу в мае 2016 года. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям: «распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное с использованием сети интернет», «развратные действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста», а также «развратные действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «мужеложство с лицом, не достигшим 14-летнего возраста».

«Бывший заместитель главы Великого Новгорода приговорён к 11 годам колонии строгого режима за совращение несовершеннолетних мальчиков и распространение в интернете порнографических материалов с участием детей», – говорится в сообщении.

По версии следствия, Фадеев, являясь заместителем главы администрации Великого Новгорода, будучи пользователем социальной сети «ВКонтакте», с помощью мобильного телефона в течение 2014-2016 годов размещал на своей странице под псевдонимом видеоролики, доступные для всеобщего просмотра и копирования.

По данным областной прокуратуры, в соответствии с выводами искусствоведческого и медицинского исследований, видеоролики являются порнографическими и демонстрируют сцены половых контактов несовершеннолетних лиц. Кроме того, считает следствие, в 2015-2016 годах Фадеев переписывался в социальной сети с несовершеннолетними мальчиками, побуждая их к действиям сексуального характера, а весной 2016 года совершил в отношении одного из них противозаконные действия.

Нижний Новгород, Иван Гридин

Нижний Новгород. Другие новости 24.05.18

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