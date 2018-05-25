Прокуратура проверяет казанскую газету из-за статьи о неграх-рабочих на ЧМ-2018

В Татарстане идет прокурорская проверка в связи с публикацией в газете «Вечерняя Казань» статьи под заголовком с использованием слова «негры». Об этом изданию «Бизнес Online» сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Материал под заголовком «Ну о-очень чёрные рабочие: в Казани при подготовке к ЧМ используют труд негров» увидел свет 18 мая. В статье повествуется о том, что Казань к Чемпионату мира по футболу помогают подготовить чернокожие студенты из Африки.

Внимание прокуратуры на публикацию обратил депутат Госдумы Александр Сидякин. По его мнению, текст «двусмысленный». В связи с этим он попросил прокуратуру «оценить его». В чём заключается двусмысленность материала, в посте Сидякин не уточнил.

«Не думал, что у нас СМИ в преддверии Чемпионата мира будут выдавать такие двусмысленные материалы. Вдвойне обидно, что это предназначалось казанским читателям, которые, конечно же, не оценили юмор редакции. И я тоже не оценил, может прокуратура оценит», – написал парламентарий.

В заявлении он отметил, что в основной части материала слово «чернорабочих» употребляется в кавычках, из-за чего «словарный смысл слова применяется в иносказательной и саркастичной форме, отсылающей к признакам расовой принадлежности». На этом основании он попросил прокуратуру провести проверку.

Казань, Иван Гридин

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