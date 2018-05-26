СКР предъявил обвинение главе МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни»

Следственный комитет России предъявил обвинение начальнику Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Александру Мамонтову и руководителю отдела надзора городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района Григорию Терентьеву в рамках расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Им инкриминируется халатность и растрата, говорится в сообщении ведомства. Следствие ходатайствует об аресте обоих обвиняемых.

Как сообщал «Новый День», Мамонтов и Терентьев были задержаны накануне. По версии следствия, обвиняемые, нарушив требования законодательства о пожарной безопасности, в 2017-2018 годах не планировали и не проводили проверок в торговом центре.

В результате халатности со стороны руководства регионального главка МЧС стал возможен пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, 37 из которых – дети.

Кроме того, Мамонтов обвиняется в хищении более 1,8 млн рублей из средств вверенного ему ведомства.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 25.05.18

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