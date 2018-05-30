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Среда, 30 мая 2018, 08:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Забайкалье в ДТП со скорой погибли трое, один человек пострадал

В Забайкальском крае случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи, в котором три человека погибли, один пострадал. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Читинскому району, инспекторы ДПС.

Там также уточнили, что авария произошла около 01:00 30 мая на федеральной автодороге Иркутск – Чита, недалеко от станции Лесной городок. По предварительным данным, водитель скорой на базе Ford Transit допустил столкновение с попутным мотоциклом «Иж Юпитер – 4», за рулем которого был 23-летний местный житель. Предварительно установлено, что мотоцикл двигался с выключенными световыми приборами.

От удара автомобиль опрокинулся на бок и по касательной столкнулся со встречным большегрузом Renault Premium. В результате аварии водитель мотоцикла и его пассажир-девушка скончались на месте. Кроме того, погиб пассажир машины скорой помощи, которого доставляли в больницу. Кроме того, травмы получила пассажир скорой. По предварительным данным, с переломом предплечья и ушибами она госпитализирована.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибшей девушки.

Чита, Иван Гридин

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